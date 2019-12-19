На зимові свята призначили 33 додаткових поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На зимові свята в Україні призначили вже 33 додаткових поїзди та продовжили маршрути восьми поїздів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця вже призначила 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. Чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, вісім — курсуватимуть за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку", - повідомили у компанії, додавши перелік цих поїздів.
З повним переліком додаткових поїздів можна ознайомитись за посиланням.
Загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.
Нагадаємо, пасажири 136 потягів зустрінуть Новий рік у дорозі.