На зимние праздники назначили 33 дополнительных поезда

"Укрзализныця уже назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники. Четыре графиковые поезда совершат дополнительные рейсы, восемь - будут курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места для отдыха", - сообщили в компании, добавив перечень этих поездов.

С полным перечнем дополнительных поездов можно ознакомиться по ссылке.

Всего в зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.

Напомним, пассажиры 136 поездов встретят Новый год в пути.