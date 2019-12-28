Новый год в поезде встретят около 17 тыс. пассажиров

"На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - сообщили в компании.

В УЗ напомнили, что назначили 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы на новогодние и рождественские праздники. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха, отметили в компании.

Напомним, к новогодним праздникам пустят дополнительный Интерсити+ между Киевом и Львовом.