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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 42934 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122120 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127880 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125962 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 149757 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111841 просмотра

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5 марта, 08:58 • 112119 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109902 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132271 просмотра

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Новый год в поезде встретят около 17 тыс. пассажиров

Новый год в поезде встретят около 17 тыс. пассажиров

Киев  •  УНН

 • 16109 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.

"На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - сообщили в компании.

В УЗ напомнили, что назначили 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы на новогодние и рождественские праздники. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха, отметили в компании.

Напомним, к новогодним праздникам пустят дополнительный Интерсити+ между Киевом и Львовом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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