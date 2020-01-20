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На зимние праздники поездами в Украине путешествовало 3,3 млн человек

Киев • УНН

 • 10682 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В этом году во время новогодних праздников больше украинцев путешествовало по железной дороге - в общем 3,3 млн пассажиров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".

На зимние праздники поездами в Украине путешествовало 3,3 млн человек

"Во время нынешних зимних праздников в поездах дальнего следования и скоростных Укрзализныця перевезла более 3,3 млн пассажиров. Это на 6,5% больше показателя прошлого года, когда было перевезено 3,1 млн пассажиров", - сообщили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый год в поезде встретили около 17 тыс. пассажиров

На период массовых перевозок, как отмечается, АО назначила 49 дополнительных пассажирских поездов, которые осуществили 403 рейса.

"Этими поездами было перевезено 474 тысяч пассажиров. Кроме этого, круглогодичными поездами было перевезено 2,2 млн человек, скоростными - 336 тыс. и региональными - 263 тыс.", - добавили в компании.

Напомним, ранее Укрзализныця отчиталась о замене постельного белья в поездах.

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