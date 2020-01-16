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Укрзалізниця прозвітувала про заміну постільної білизни у поїздах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Укрзалізниця у 2019 році замінила на нові понад 210 тис. комплектів постільної білизни, водночас, добова потреба у постільній білизні в середньому - 491 тис. комплектів. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Укрзалізниця прозвітувала про заміну постільної білизни у поїздах

"Укрзалізниця у 2019 році замінила на нові 203 297 комплектів постільної білизни для екіпіровки поїздів у межах широкомасштабної програми з удосконалення сервісу. Також з’явилося 480 нових комплектів у вагонах СВ, майже 7 тис. комплектів для кімнат відпочинку, велика кількість ковдр, матраців та подушок", - заявили в УЗ.

Також у компанії розповіли, що на нові замінили 46,1 тис. подушок та понад 61,5 тис. чохлів для них, 48 тис. матраців та 45,5 тис. чохлів для них. "Також значно оновили ковдри: пасажирів зігріватимуть 42 тис. зимових 30 тис. літніх нових ковдр", - зазначили в УЗ.

При цьому зазначається, що добова потреба Укрзалізниці у постільній білизні - 491 тис. комплектів, а у пікові періоди - до 558 тис. комплектів.

Нагадаємо, Укрзалізниця підвищуватиме ціни на квитки.

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