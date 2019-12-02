Укрзалізниця підвищуватиме ціни на квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Починаючи з 1 березня 2020 року в Україні буде щомісяця на 2% збільшуватись вартість квитків на поїзди. Зростати ціни будуть до 31 грудня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Близько 700 млн грн компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів. Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що таким чином ціна на квитки зростатиме несуттєво та поступово.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на зимові свята.