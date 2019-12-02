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Укрзалізниця підвищуватиме ціни на квитки

Укрзалізниця підвищуватиме ціни на квитки

Київ • УНН

 • 11973 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Починаючи з 1 березня 2020 року в Україні буде щомісяця на 2% збільшуватись вартість квитків на поїзди. Зростати ціни будуть до 31 грудня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.


"Близько 700 млн грн компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів. Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що таким чином ціна на квитки зростатиме несуттєво та поступово.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на зимові свята.

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