Укрзализныця будет повышать цены на билеты

"Около 700 млн грн компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом цена на билеты будет расти незначительно и постепенно.

Напомним, Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов на зимние праздники.