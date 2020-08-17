До ВРП направлено подання щодо відсторонення Вовка від посади голови ОАСК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. До Вищої ради правосуддя направлено подання про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Підозра голові ОАСК вручена відповідно до закону. Направлене подання до ВРП щодо відсторонення від посади”, — сказав Ситник.
Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку вручили повістки на допити до Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК, до Національного антикорупційного бюро України.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.