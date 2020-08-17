В ВСП направлено представление об отстранении Вовка от должности главы ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Высший совет правосудия направлено представление об отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Подозрение голове ОАСК вручено в соответствии с законом. Направлено представление в ВСП об отстранении от должности", - сказал Сытник.
Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку вручили повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Напомним, председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в НАБУ.
Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.