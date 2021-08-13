Реформа шкільного харчування: не готові ще 40% шкіл

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“На сьогодні близько 60% відсотків шкіл по зрізу вже готові до впровадження реформи шкільного харчування. І на 1 січня обов’язковою вимогою є 100% готовність шкіл до її впровадження”, — заявив Шкарлет.

Деталі

Зокрема, Шкарлет заявив, що 1800 харчоблоків у шкільних їдальнях уже модернізували, ще 110 остаточно отримають субвенцію. Також він додав, що з 1 вересня 2022 року буде контролюватися дотримання усіх санітарних норм.

Під час брифінгу була присутня перша леді Олена Зеленська. Вона заявила, що вартість шкільного харчування залежить від регіону.

“Вартість харчування залежить від того, яка ціна на продукти, які є у регіоні. Розрахунок за харчування дитини в школі на плечах їхніх батьків і місцевої влади. Ціна не може бути однаковою”, - заявила Зеленська.

Доповнення

У 2020 році стартувала всеукраїнська реформа системи шкільного харчування.

У квітні цього року уряд затвердив нові норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, тепер обмежено кількість солі та цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок.

Водночас, майже у кожному четвертому шкільному меню порушені норми здорового харчування, за результатами дослідження повідомили у Держпродспоживслужбі.