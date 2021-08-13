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Реформа школьного питания: не готовы еще 40% школ

Реформа школьного питания: не готовы еще 40% школ

Киев  •  УНН

 • 21075 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине около 60% школ готовы к внедрению реформы школьного питания. Об этом во время брифинга заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"На сегодняшний день около 60% процентов школ по срезу уже готовы к внедрению реформы школьного питания. И на 1 января обязательным требованием является 100% готовность школ к ее внедрению", - заявил Шкарлет.

Детали

В частности, Шкарлет заявил, что 1800 пищеблоков в школьных столовых уже модернизировали, еще 110 окончательно получат субвенцию. Также он добавил, что с 1 сентября 2022 года будет контролироваться соблюдение всех санитарных норм.

Во время брифинга присутствовала первая леди Елена Зеленская. Она заявила, что стоимость школьного питания зависит от региона.

"Стоимость питания зависит от того, какая цена на продукты, которые есть в регионе. Расчет за питание ребенка в школе на плечах их родителей и местных властей. Цена не может быть одинаковой", - заявила Зеленская.

Дополнение

В 2020 году стартовала всеукраинская реформа системы школьного питания.

В апреле этого года правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок.

В то же время, почти в каждом четвертом школьном меню нарушены нормы здорового питания, по результатам исследования сообщили в Госпродпотребслужбе.

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