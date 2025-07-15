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До третини боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 3276 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 185 бойових зіткнень, найбільше на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав два ракетні удари, 84 авіаудари та здійснив 5521 обстріл, залучивши 3842 дрони-камікадзе.

До третини боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

185 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ 15 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, за вчора зафіксовано 185 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад 1200 окупантів, 6 ББМ і танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф15.07.25, 08:11 • 3242 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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