До третины боев – на одном направлении: карта от Генштаба

185 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за вчера зафиксировано 185 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты и 84 авиационных удара, сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5521 обстрел, из них 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 39 управляемых бомб, совершил 372 обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Загрызового и в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголового.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дылеевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоекономическое, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверово, Удачное, Полтавка, Проминь, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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