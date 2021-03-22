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До суду скеровано справу щодо посадовців "Морської пошуково-рятувальної служби"

До суду скеровано справу щодо посадовців "Морської пошуково-рятувальної служби"

Київ • УНН

 • 12803 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” Віктора Сударева та заступниці директора Алли Купрій, підозрюваних у зловживанні службовим становищем. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Цитата

“22 березня 2021 року прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення директора казенного підприємства „Морська пошуково-рятувальна служба“ (далі — КП „МПРС“) та його заступниці, обвинувачених у зловживанні службовим становищем”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.

“Так, в рамках досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що у 2017 році директор підприємства та його заступниця підписали договір оперативного лізінгу (оренди) 7 автівок Volkswagen із заздалегідь визначеним приватним підприємством”, — зазначається в повідомленні.

Проте з’ясувалося, що відповідно до умов договору підприємство за три роки користування сімома автівками, вартість яких на ринку сягає близько 9,7 млн гривень, мало сплатити понад 16,3 млн гривень і після користування повернути їх приватній компанії. Тобто фактично вартість користування цими автівками майже у 2,5 рази перевищувала їх реальне придбання.

На виконання договору казенне підприємство за перший рік користування перерахувало на рахунки приватної компанії 7,6 млн гривень, що складає 78% від ринкової вартості.

В САП інформують, що лише після втручання правоохоронних органів, які в рамках досудового розслідування проводили активні слідчі дії, приватне підприємство передало шість автівок у власність КП “МПРС”.

Доповнення

В липні 2020 року було завершено досудове розслідування у справі стосовно директора підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” Віктора Сударева та заступниці директора Алли Купрій, підозрюваних у зловживанні службовим становищем.

Директору підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” Віктору Судареву та заступниці директора Аллі Купрій повідомлено про підозру у справі про корупційні оборудки щодо цін на оренду автомобілів, яку вони взяли для підприємства.

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