Завершено розслідування у справі стосовно посадовців "Морської пошуково-рятувальної служби"

“Прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно директора казенного підприємства „Морська пошуково-рятувальна служба“ (далі — КП „МПРС“) та його заступниці, підозрюваних у зловживанні службовим становищем”, — йдеться в повідомленні.

Також наразі підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення. Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Встановлено, що у 2017 році підозрювані закупили автівки Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу. За договором вони мали сплатити впродовж трьох років понад 16,3 млн грн за користування сімома автомобілями, ринкова вартість яких становила близько 9,7 млн грн, і після того повернути їх приватній компанії.

Таким чином КП мало сплатити за оренду автомобілів більше, ніж могло коштувати придбання їх у власність. Уже у перший рік користування КП “МПРС” сплатило за автівки 7,6 млн грн (фактично 78% від ринкової вартості). Пізніше приватне підприємство віддало шість автівок у безоплатну власність КП “МПРС”.

Нагадаємо, директору підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” Віктору Судареву та заступниці директора Аллі Купрій повідомлено про підозру у справі про корупційні оборудки щодо цін на оренду автомобілів, яку вони взяли для підприємства.