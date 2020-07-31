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Завершено расследование по делу в отношении должностных лиц "Морской поисково-спасательной службы"

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении директора предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева и заместителя директора Аллы Куприй, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" (далее - КП "МПРС") и его заместителя, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.

Также пока подозреваемым и их защитникам открыто материалы дела для ознакомления. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что в 2017 году подозреваемые закупили машины Volkswagen у заранее определенного частного предприятия на условиях оперативного лизинга. По договору они должны были заплатить в течение трех лет более 16,3 млн грн за пользование семью автомобилями, рыночная стоимость которых составляла около 9,7 млн грн, и после того вернуть их частной компании.

Таким образом КП должно было уплатить за аренду автомобилей больше, чем могло стоить приобретение их в собственность. Уже в первый год пользования КП "МПРС" уплатило за автомобили 7,6 млн грн (фактически 78% от рыночной стоимости). Позже частное предприятие отдало шесть автомобилей в бесплатную собственность КП "МПРС".

Напомним, директору предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктору Судареву и заместителя директора Алле Куприй сообщено о подозрении в деле о коррупционных сделках по ценам на аренду автомобилей, которую они взяли для предприятия.

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