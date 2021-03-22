В суд направлено дело в отношении должностных лиц "Морской поисково-спасательной службы"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора предприятия “Морская поисково-спасательная служба” Виктора Сударева и заместителя директора Аллы Куприй, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Цитата

“22 марта 2021 года прокурорами САП направлен в суд обвинительный акт по обвинению директора казенного предприятия „Морская поисково-спасательная служба“ (далее — КП „МПСС“) и его заместителя, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. О дате и времени подготовительного заседания будет сообщено дополнительно.

“Так, в рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что в 2017 году директор предприятия и его заместитель подписали договор оперативного лизинга (аренды) 7 автомобилей Volkswagen с заранее определенным частным предприятием”, — отмечается в сообщении.

Однако выяснилось, что согласно условиям договора предприятие за три года пользования семью автомобилями, стоимость которых на рынке составляет около 9,7 млн гривен, должно было уплатить более 16,3 млн гривен и после пользования вернуть их частной компании. То есть фактически стоимость пользования этими автомобилями почти в 2,5 раза превышала их реальное приобретение.

Во исполнение договора казенное предприятие за первый год пользования перечислило на счета частной компании 7,6 млн гривен, что составляет 78% от рыночной стоимости.

В САП информируют, что после вмешательства правоохранительных органов, в рамках досудебного расследования проводили активные следственные действия, частное предприятие передало шесть автомобилей в собственность КП “МПСС”.

Дополнение

В июле 2020 года были завершено досудебное расследование по делу в отношении директора предприятия “Морская поисково-спасательная служба” Виктора Сударева и заместителя директора Аллы Куприй, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением.

Директору предприятия “Морская поисково-спасательная служба” Виктору Судареву и заместителю директора Алле Куприй сообщено о подозрении в деле о коррупционных сделки по ценам на аренду автомобилей, которые они взяли для предприятия.

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