До семи батальйонів збройних сил республіки білорусь зосереджують свої сили на веденні розвідки, - Генштаб

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Розпочалася 112 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

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У республіці білорусь почали перевозити потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Поїзд з технікою рухався в сторону станції Новобілицька.