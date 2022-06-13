У білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків - моніторинг

Цитата

"11 червня о 18:30 по залізній дорозі у Новобілицькому районі Гомеля пройшов залізничний поїзд з мінімум 10-ма гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобілицька", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, 12 червня на залізничній станції "Гомель-парний" рухався поїзд, на якому перевозилося близько 13 САУ в камуфляжному забарвленні без розпізнавальних знаків, а також було помічено два криті вагони РЖД. Поїзд рухався у бік Брянська, ці ж САУ було помічено ще 11 червня у Новобілицькому районі Гомеля.

Доповнення

В прикордонних районах білорусі проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.