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У білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків - моніторинг

У білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків - моніторинг

Київ • УНН

 • 168955 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. у республіці білорусь почали перевозити потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Поїзд з технікою рухався в сторону станції Новобілицька. Про це розповідає УНН з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн". 

Цитата 

"11 червня о 18:30 по залізній дорозі у Новобілицькому районі Гомеля пройшов залізничний поїзд з мінімум 10-ма гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобілицька", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, 12 червня на залізничній станції "Гомель-парний" рухався поїзд, на якому перевозилося близько 13 САУ в камуфляжному забарвленні без розпізнавальних знаків, а також було помічено два криті вагони РЖД. Поїзд рухався у бік Брянська, ці ж САУ було помічено ще 11 червня у Новобілицькому районі Гомеля. 

Доповнення

В прикордонних районах білорусі проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.

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