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В беларуси поездом перевозят гаубицы без опознавательных знаков - мониторинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. в республике беларусь начали перевозить поездом гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону станции Новобелицкая. Об этом рассказывает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн". 

Цитата 

"11 июня в 18:30 по ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел ЖД-состав с минимум 10-ю гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону железнодорожной станции Новобелицкая", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, 12 июня на железнодорожной станции "Гомель-парный" двигался состав, на котором перевозилось около 13 САУ в камуфляжной окраске без опознавательных знаков, а также были замечены два крытых вагона РЖД. Состав двигался в сторону Брянска, эти же САУ были отмечены еще 11 июня в Новобелицком районе Гомеля. 

Дополнение

В приграничных районах беларуси проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.

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