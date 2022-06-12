Біля кордону з Україною білорусь посилює радіоелектронну розвідку

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“На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. В прикордонних районах республіки білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби”, — йдеться в повідомленні.

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Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов.