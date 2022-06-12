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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Біля кордону з Україною білорусь посилює радіоелектронну розвідку

Біля кордону з Україною білорусь посилює радіоелектронну розвідку

Київ • УНН

 • 100863 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. В прикордонних районах білорусі проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. В прикордонних районах республіки білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов.

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