Біля кордону з Україною білорусь посилює радіоелектронну розвідку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В прикордонних районах білорусі проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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“На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. В прикордонних районах республіки білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби”, — йдеться в повідомленні.
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Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов.