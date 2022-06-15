До семи батальонов вооруженных сил республики беларусь сосредоточивают свои силы на ведении разведки, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В своем утреннем своде Генштаб ВСУ сообщил, что до семи батальонов вооруженных сил республики беларусь сосредотачивают свои силы на ведении разведки. Об этом информирует УНН.
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Начались 112 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
Напомним
В республике белорусь начали перевозить на поезде гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону Новобелицкой станции.