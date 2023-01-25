До розробки методики моніторинг тилового забезпечення армії залучать іноземних партнерів – міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Планується розробка нової методики моніторингу тилового забезпечення армії. Про це за наслідками участі у засідання парламентських комітетів повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН з посиланням на повідомлення міністра у Фейсбук.
Цитата
«На засіданні антикорупційного комітету ми домовились з Рахунковою палатою ВРУ, що вона звернеться до партнерських контрольних установ за кордоном. Мета - спільно створити методику, яка допоможе у прозорий та зрозумілий для наших партнерів спосіб організувати моніторинг та перевірки тилового забезпечення, а також забезпечення зброєю. Щоб партнери автоматично сприймали результати таких перевірок», - повідомив міністр.
Він повідомив, що наразі вже впроваджену «натівську логістичну програму Logfas та розроблене західними партнерами ПЗ «Коровай» для формування у прозорий спосіб потреб ЗСУ».
«Ми будемо невпинно рухатись, щоб підтримувати високий рівень взаємної довіри з нашими партнерами. Адже від цього залежить, в тому числі, постачання зброї та загальна стійкість нашої оборони», - додав міністр.
Крім того, Резніков повідомив, що підтримав ідею нардепів про більшу прозорості закупівель в оборонці, однак, з урахуванням небезпеки розкриття чутливої для ЗСУ інформації. Він наголосив, що кошти платників податків мають працювати на оборону з максимальною ефективністю.
Міністр також повідомив, що ведуться напрацювання заміни системи вибору харчування за системою каталогів на систему меню, яка суттєво знизить корупційні ризики.