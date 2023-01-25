К разработке методики мониторинг тылового обеспечения армии привлекут иностранных партнеров - министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Планируется разработка новой методики мониторинга тылового обеспечения армии. Об этом по результатам участия в заседании парламентских комитетов сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на сообщение министра в Фейсбук.
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«На заседании антикоррупционного комитета мы договорились со Счетной палатой ВРУ, что она обратится к партнерским контрольным учреждениям за рубежом. Цель - совместно создать методику, которая поможет прозрачным и понятным для наших партнеров способом организовать мониторинг и проверки тылового обеспечения, а также обеспечения оружием. Чтобы партнеры автоматически воспринимали результаты таких проверок», - сообщил министр.
Он сообщил, что сейчас уже внедрена «натовская логистическая программа Logfas и разработано западными партнерами ПО «Коровай» для формирования прозрачным способом потребностей ВСУ».
«Мы будем неустанно двигаться, чтобы поддерживать высокий уровень взаимного доверия с нашими партнерами. Ведь от этого зависит, в том числе, поставки оружия и общая устойчивость нашей обороны», - добавил министр.
Кроме того, Резников сообщил, что поддержал идею нардепов о большей прозрачности закупок в оборонке, однако, с учетом опасности раскрытия чувствительной для ВСУ информации. Он отметил, что средства налогоплательщиков должны работать на оборону с максимальной эффективностью.
Министр также сообщил, что ведутся наработки замены системы выбора питания по системе каталогов на систему меню, которая существенно снизит коррупционные риски.