К разработке методики мониторинг тылового обеспечения армии привлекут иностранных партнеров - министр обороны

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«На заседании антикоррупционного комитета мы договорились со Счетной палатой ВРУ, что она обратится к партнерским контрольным учреждениям за рубежом. Цель - совместно создать методику, которая поможет прозрачным и понятным для наших партнеров способом организовать мониторинг и проверки тылового обеспечения, а также обеспечения оружием. Чтобы партнеры автоматически воспринимали результаты таких проверок», - сообщил министр.

Он сообщил, что сейчас уже внедрена «натовская логистическая программа Logfas и разработано западными партнерами ПО «Коровай» для формирования прозрачным способом потребностей ВСУ».

«Мы будем неустанно двигаться, чтобы поддерживать высокий уровень взаимного доверия с нашими партнерами. Ведь от этого зависит, в том числе, поставки оружия и общая устойчивость нашей обороны», - добавил министр.

Кроме того, Резников сообщил, что поддержал идею нардепов о большей прозрачности закупок в оборонке, однако, с учетом опасности раскрытия чувствительной для ВСУ информации. Он отметил, что средства налогоплательщиков должны работать на оборону с максимальной эффективностью.

Министр также сообщил, что ведутся наработки замены системы выбора питания по системе каталогов на систему меню, которая существенно снизит коррупционные риски.