До Ради внесли законопроект про накопичувальні пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Відповідний проект закону зареєстровано 17 квітня під №9212.
Наразі текст законопроекту не оприлюднено.
Ініціаторами його виступила велика група депутатів, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.
Наразі законопроект у ВР передано на розгляд керівництву.
Доповнення
Уряд визначив впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним з пріоритетів у 2023 році, адже вже багато років країна має проблему з наповненням Пенсійного фонду, вказував Прем'єр Денис Шмигаль.
Про запровадження накопичувальних пенсій говорять уже кілька років. У 2020 році Мінсоцполітики пропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.