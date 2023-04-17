До Ради внесли законопроект про накопичувальні пенсії

Деталі

Відповідний проект закону зареєстровано 17 квітня під №9212.

Наразі текст законопроекту не оприлюднено.

Ініціаторами його виступила велика група депутатів, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Наразі законопроект у ВР передано на розгляд керівництву.

Доповнення

Уряд визначив впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним з пріоритетів у 2023 році, адже вже багато років країна має проблему з наповненням Пенсійного фонду, вказував Прем'єр Денис Шмигаль.

Про запровадження накопичувальних пенсій говорять уже кілька років. У 2020 році Мінсоцполітики пропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.