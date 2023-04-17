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До Ради внесли законопроект про накопичувальні пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

До Ради внесли законопроект про накопичувальні пенсії

Деталі

Відповідний проект закону зареєстровано 17 квітня під №9212.

Наразі текст законопроекту не оприлюднено.

Ініціаторами його виступила велика група депутатів, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Наразі законопроект у ВР передано на розгляд керівництву.

Доповнення

Уряд визначив впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним з пріоритетів у 2023 році, адже вже багато років країна має проблему з наповненням Пенсійного фонду, вказував Прем'єр Денис Шмигаль.

Про запровадження накопичувальних пенсій говорять уже кілька років. У 2020 році Мінсоцполітики пропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.

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