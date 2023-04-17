В Раду внесли законопроект о накопительных пенсиях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Соответствующий проект закона зарегистрирован 17 апреля под №9212.
На данный момент текст законопроекта не обнародован.
Инициаторами его выступила большая группа депутатов, в частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
Сейчас законопроект в ВР передан на рассмотрение руководству.
Дополнение
Правительство определило внедрение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов в 2023 году, ведь уже много лет страна имеет проблему с наполнением Пенсионного фонда, указывал Премьер Денис Шмыгаль.
О введении накопительных пенсий говорят уже несколько лет. В 2020 году Минсоцполитики предлагало сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно вносили взносы для своей пенсии.