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До правоохоронців багато питань, але поки триває слідство оцінки давати передчасно — Корнієнко

До правоохоронців багато питань, але поки триває слідство оцінки давати передчасно — Корнієнко

Київ • УНН

 • 13242 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. До діяльності правоохоронних органів завжди багато питань, але наразі передчасно давати оцінки щодо їхньої діяльності в ситуаціях із заручниками в Луцьку та Полтаві. Про це під час брифінгу заявив голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

“По правоохоронцям дійсно, я вже казав, що в нас багато з ними питань завжди, так склалося”, — сказав Корнієнко.

Він наголосив, що запропонував би викликати глав правоохоронних відомств для звіту перед парламентом, якщо б наразі тривала сесія Верховної Ради.

“Щодо якоїсь оперативної оцінки, то я думаю, що поки йдуть розслідування, поки йдуть слідчі дії, ми не маємо на них якось впливати і робити свої оцінки, які можуть так чи інакше вплинути на цю ситуацію. Тим більше, що якщо казати при перебіг подій, то правоохоронці неодноразово просили бути обережнішими в оцінках”, — зауважив Корнієнко.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Ввечері того ж дня чоловік здався і було звільнено 13 заручників.

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають спільником “луцького терориста”. Наразі обох чоловіків за рішенням суду відправлено під арешт. Розслідування триває.

Крім того, зранку 23 липня чоловік у Полтаві взяв у заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста. Зловмисник із заручником автомобілем рухався в бік Києва.

Близько 16:00 з’явилася інформація, що чоловік, який захопив в Полтаві начальника місцевого карного розшуку, відпустив заручника та втік до лісу. Пошуки продовжуються.

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