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Полтавця, який взяв поліцейського в заручники, не можуть знайти вже другий день

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. На Полтавщині вже другий день тривають пошуки чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в області.

"Триває пошукова операція у Миргородському районі", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві взяв у заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста. Зловмисник із заручником автомобілем рухався в бік Києва.

Близько 16:00 з’явилася інформація, що чоловік, який захопив в Полтаві начальника місцевого карного розшуку, відпустив заручника та втік до лісу

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Також, нагадаємо, особа чоловіка встановлена. За даними поліції, це місцевий житель, йому 32 роки, він раніше потрапляв у поле зору поліції, судимий по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин.

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