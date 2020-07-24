Полтавчанина, который взял полицейского в заложники, не могут найти уже второй день
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Полтавской области уже второй день продолжаются поиски мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в области.
"Продолжается поисковая операция в Миргородском районе", - отметили в полиции.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве взял в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном, в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города. Злоумышленник с заложником на автомобиле двигался в сторону Киева.
Около 16:00 появилась информация, что мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника и сбежал в лес.
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Также, напомним, личность мужчины установлена. По данным полиции, это местный житель, ему 32 года, он ранее попадал в поле зрения полиции, судим по имущественным преступлениям, а также за хранение наркотических веществ.