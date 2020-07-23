МВС: полтавський нападник відпустив заручника-поліцейського, з ним все гаразд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Чоловік, який захопив в Полтаві начальника місцевого карного розшуку, відпустив заручника, з правоохоронцем все гаразд. Триває спецоперація із затримання злочинця. Про це повідомили у пресслужбі МВС України, передає УНН.
"Зловмисник, який взяв в заручники полковника поліції в Полтаві, відпустив його. З правоохоронцем все гаразд", - повідомили у МВС.
Як зазначається, наразі триває спецоперація із затримання небезпечного злочинця.
Це кореспонденту УНН підтвердили і в поліції Полтавської області: "На даний час зловмисник відпустив заручника, він зараз у безпеці, все гаразд, він зараз зі своїми колегами. Полтавець покинув автомобіль та втік до лісопосадки. Спецоперація триває, очікуємо на результати".
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.