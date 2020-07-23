МВС: полтавський нападник відпустив заручника-поліцейського, з ним все гаразд

"Зловмисник, який взяв в заручники полковника поліції в Полтаві, відпустив його. З правоохоронцем все гаразд", - повідомили у МВС.

Як зазначається, наразі триває спецоперація із затримання небезпечного злочинця.

Це кореспонденту УНН підтвердили і в поліції Полтавської області: "На даний час зловмисник відпустив заручника, він зараз у безпеці, все гаразд, він зараз зі своїми колегами. Полтавець покинув автомобіль та втік до лісопосадки. Спецоперація триває, очікуємо на результати".

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.

Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.

Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.