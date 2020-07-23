МВД: полтавский нападавший отпустил заложника-полицейского, с ним все в порядке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника, с правоохранителем все в порядке. Продолжается спецоперация по задержанию преступника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.
"Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. С правоохранителем все в порядке", - сообщили в МВД.
Как отмечается, в настоящее время продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника.
Это корреспонденту УНН подтвердили и в полиции Полтавской области: "В настоящее время злоумышленник отпустил заложника, он сейчас в безопасности, все в порядке, он сейчас со своими коллегами. Полтавец покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке. Спецоперация продолжается, ждем результаты".
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.