МВД: полтавский нападавший отпустил заложника-полицейского, с ним все в порядке

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40755 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102417 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107331 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111026 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131996 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

 • 15892 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника, с правоохранителем все в порядке. Продолжается спецоперация по задержанию преступника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

"Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. С правоохранителем все в порядке", - сообщили в МВД.

Как отмечается, в настоящее время продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника.

Это корреспонденту УНН подтвердили и в полиции Полтавской области: "В настоящее время злоумышленник отпустил заложника, он сейчас в безопасности, все в порядке, он сейчас со своими коллегами. Полтавец покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке. Спецоперация продолжается, ждем результаты".

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.

Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

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