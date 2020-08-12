До послаблення карантину не готові 9 регіонів та Київ – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на 12 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 9 регіонів України та Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, по Україні 24% ліжок зайняті хворими на коронавірусну хворобу. У розрізі регіонів у Львівській області – понад 53% зайнятих ліжок, у Києві – 48%.
Як повідомлялося, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.