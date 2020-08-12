До послаблення карантину не готові 9 регіонів та Київ – МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, по Україні 24% ліжок зайняті хворими на коронавірусну хворобу. У розрізі регіонів у Львівській області – понад 53% зайнятих ліжок, у Києві – 48%.

Як повідомлялося, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.