У МОЗ назвали регіони з найбільшою завантаженістю ліжок з хворими на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. По Україні 24% ліжок зайняті хворими на коронавірусну хворобу. У розрізі регіонів у Львівській області – понад 53% зайнятих ліжок, у Києві – 48%. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо подивитися загалом на цифри, що у нас відбувається по Україні щодо завантаженості ліжок, то цей показник є на рівні 24%. Але зрозуміло, що ця ситуація нерівномірна, виходячи з регіону в регіон. Найбільша завантаженість у нас зараз у Львівській області – понад 53% від загальної кількості ліжок. На рівні 48% у нас місто Київ і такий же відсоток Івано-Франківська область, Чернівецька область, Рівненська область – на рівні 46%. Це ті регіони, які складають практично 50% від усіх захворівших, яких ми щодня фіксуємо", - сказав Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.