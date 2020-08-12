У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу зафіксували у місті Києві – 182 та у Львівській області – 166. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у місті Києві – 182, у Львівській області – 166, Харківській області – 139, Івано-Франківській області – 128, Чернівецькій області – 113", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 84548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1433, одужали від хвороби - 45686 осіб (+752 за добу), померло - 1970 осіб (+19 за добу), підозри на COVID-19 отримали - 140504 особи (+1809 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 3043 (+41);
▪️ Волинська область — 4423 (+48);
▪️ Дніпропетровська область — 1602 (+31);
▪️ Донецька область — 1011 (+29);
▪️ Житомирська область — 2215 (+37);
▪️ Закарпатська область — 5946 (+71);
▪️ Запорізька область — 971 (+12);
▪️ Івано-Франківська область — 6039 (+128);
▪️ Кіровоградська область — 728 (+3);
▪️ м. Київ — 9869 (+182);
▪️ Київська область — 4307 (+68);
▪️ Львівська область — 11308 (+166);
▪️ Луганська область — 160 (+3);
▪️ Миколаївська область — 744 (+15);
▪️ Одеська область — 4458 (+94);
▪️ Полтавська область — 514 (+11);
▪️ Рівненська область — 7114 (+96);
▪️ Сумська область — 716 (+14);
▪️ Тернопільська область — 3413 (+38);
▪️ Харківська область — 5169 (+139);
▪️ Херсонська область — 276 (+5);
▪️ Хмельницька область — 1413 (+37);
▪️ Чернівецька область — 6980 (+113);
▪️ Черкаська область — 1049 (+10);
▪️ Чернігівська область — 1080 (+42).
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні було підтверджено у 1433 осіб, з них 116 дітей та 65 медичних працівників.