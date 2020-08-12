У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у місті Києві – 182, у Львівській області – 166, Харківській області – 139, Івано-Франківській області – 128, Чернівецькій області – 113", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 84548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1433, одужали від хвороби - 45686 осіб (+752 за добу), померло - 1970 осіб (+19 за добу), підозри на COVID-19 отримали - 140504 особи (+1809 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3043 (+41);

▪️ Волинська область — 4423 (+48);

▪️ Дніпропетровська область — 1602 (+31);

▪️ Донецька область — 1011 (+29);

▪️ Житомирська область — 2215 (+37);

▪️ Закарпатська область — 5946 (+71);

▪️ Запорізька область — 971 (+12);

▪️ Івано-Франківська область — 6039 (+128);

▪️ Кіровоградська область — 728 (+3);

▪️ м. Київ — 9869 (+182);

▪️ Київська область — 4307 (+68);

▪️ Львівська область — 11308 (+166);

▪️ Луганська область — 160 (+3);

▪️ Миколаївська область — 744 (+15);

▪️ Одеська область — 4458 (+94);

▪️ Полтавська область — 514 (+11);

▪️ Рівненська область — 7114 (+96);

▪️ Сумська область — 716 (+14);

▪️ Тернопільська область — 3413 (+38);

▪️ Харківська область — 5169 (+139);

▪️ Херсонська область — 276 (+5);

▪️ Хмельницька область — 1413 (+37);

▪️ Чернівецька область — 6980 (+113);

▪️ Черкаська область — 1049 (+10);

▪️ Чернігівська область — 1080 (+42).

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні було підтверджено у 1433 осіб, з них 116 дітей та 65 медичних працівників.