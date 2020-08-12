Коронавірус за добу в Україні підтвердили у 65 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. За минулу добу коронавірус в Україні було підтверджено у 1433 осіб, з них 116 дітей та 65 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас знову велика кількість захворівших. За минулу добу 1433 особи, з них 116 дітей, а також 65 медичних працівників. Всього було госпіталізовано за останню добу 288 людей, це ті люди, які потребують лікування в стаціонарних умовах, важкий перебіг хвороби”, — сказав Степанов.
Також він додав, що за минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, а одужало 752 пацієнти.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 12 серпня зафіксовано вже понад 84,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла у порівнянні з попереднім днем.