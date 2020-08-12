Коронавирус за сутки в Украине подтвердили у 65 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. За минувшие сутки коронавирус в Украине было подтверждено у 1433 человек, из них 116 детей и 65 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас опять большое количество заболевших. За минувшие сутки 1433 человека, из них 116 детей, а также 65 медицинских работников. Всего были госпитализированы за последние сутки 288 человек, это те люди, которые нуждаются в лечении в стационарных условиях, тяжелое течение болезни", - сказал Степанов.
Также он добавил, что за минувшие сутки зафиксировано 19 летальных случаев, а выздоровели 752 пациента.
Напомним, в Украине на 8:50 12 августа зафиксировано уже более 84,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло по сравнению с предыдущим днем.