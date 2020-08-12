В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в городе Киеве - 182 и в Львовской области - 166. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 182, во Львовской области - 166, Харьковской области - 139, Ивано-Франковской области - 128, Черновицкой области - 113", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 84548 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1433, выздоровели от болезни - 45686 человек (+752 за сутки), умерло - 1970 человек (+19 за сутки), подозрения на COVID-19 получили - 140504 человека (+1809 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3043 (+41);
▪️ Волынская область - 4423 (+48);
▪️ Днепропетровская область - 1602 (+31);
▪️ Донецкая область - 1011 (+29);
▪️ Житомирская область - 2215 (+37);
▪️ Закарпатская область - 5946 (+71);
▪️ Запорожская область - 971 (+12);
▪️ Ивано-Франковская область - 6039 (+128);
▪️ Кировоградская область - 728 (+3);
▪️ г. Киев - 9869 (+182);
▪️ Киевская область - 4307 (+68);
▪️ Львовская область - 11308 (+166);
▪️ Луганская область - 160 (+3);
▪️ Николаевская область - 744 (15);
▪️ Одесская область - 4458 (+94);
▪️ Полтавская область - 514 (11);
▪️ Ровенская область - 7114 (+96);
▪️ Сумская область - 716 (+14);
▪️ Тернопольская область - 3413 (+38);
▪️ Харьковская область - 5169 (+139);
▪️ Херсонская область - 276 (+5);
▪️ Хмельницкая область - 1413 (+37);
▪️ Черновицкая область - 6980 (+113);
▪️ Черкасская область - 1049 (+10);
▪️ Черниговская область - 1080 (+42).
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине было подтверждено у 1433 человек, из них 116 детей и 65 медицинских работников.