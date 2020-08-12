В Минздраве назвали регионы с самой большой загруженностью коек с больными COVID-19

"Если посмотреть в целом на цифры, что у нас происходит по Украине с загруженностью коек, то этот показатель на уровне 24%. Но понятно, что эта ситуация неравномерная, исходя из региона в регион. Наибольшая загруженность у нас сейчас во Львовской области - более 53% от общего количества коек. На уровне 48% у нас город Киев и такой же процент Ивано-Франковская область, Черновицкая область, Ровенская область - на уровне 46%. Это те регионы, которые составляют практически 50% от всех заболевших, которых мы ежедневно фиксируем", - сказал Степанов.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.