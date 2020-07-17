До послаблення карантину не готові 6 областей та Київ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові місто Київ, Вінницька область, Волинська область, Донецька область, Закарпатська область, Львівська область, Харківська область.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800.