К ослаблению карантина не готовы 6 областей и Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По состоянию на 17 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 6 областей Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы город Киев, Винницкая область, Волынская область, Донецкая область, Закарпатская область, Львовская область, Харьковская область.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.