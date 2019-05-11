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До київського суду можуть прийти з перевіркою після інформації про хворобу 34 суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Рада суддів України розглядає можливість здійснення моніторингового візиту до Окружного адміністративного суду Києва після того, як 34 судді цього суду не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу. Про це повідомила прес-служба Ради суддів України, передає УНН.

"Оскільки, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", вищий орган суддівського самоврядування здійснює контроль за організацією діяльності судів, Рада суддів України розглядає можливість здійснення моніторингового візиту до Окружного адміністративного суду міста Києва задля з’ясування питань, пов’язаних із забезпеченням нормальної роботи цієї судової установи. Представники Ради суддів України повинні скласти об'єктивну оцінку ситуації, що склалася і повідомити свою думку громадськості", - йдеться в повідомленні.

У Раді суддів України наголосили, що відповідно до Перехідних Положень Конституції України усі чинні судді повинні пройти кваліфікаційне оцінювання.

"Проходити чи не проходити кваліфікаційне оцінювання вирішує кожний суддя самостійно, проте непроходження такого оцінювання призводить до наслідків, передбачених законом. І врешті відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу.

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