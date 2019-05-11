В киевский суд могут прийти с проверкой после информации о болезни 34 судей

"Поскольку в соответствии со статьей 133 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", высший орган судейского самоуправления осуществляет контроль за организацией деятельности судов, Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.

В Совете судей Украины отметили, что согласно переходным положениям Конституции Украины все действующие судьи должны пройти квалификационное оценивание.

"Проходить или не проходить квалификационное оценивания решает каждый судья самостоятельно, однако непрохождение такой оценки приводит к последствиям, предусмотренных законом. И наконец отказ судьи от такой оценки является основанием для увольнения судьи с должности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева не появились на обязательное квалификационное оценивание из-за болезни.