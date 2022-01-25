До Києва знову завітає делегація Конгресу США: обговорюватимуть безпеку України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Група американських конгресменів на чолі з головою комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Грегорі Міксом 25 січня вирушила до Києва та Брюсселя, щоб обговорити ситуацію з безпекою навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз комітету у закордонних справах.
Деталі
"У Брюсселі делегація зустрінеться з представниками НАТО, Євросоюзу та країн-членів Альянсу та ЄС для обговорення ситуації з безпекою у Східній Європі та нарощування російської військової присутності вздовж кордонів України та Білорусі. У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими посадовцями, щоб обговорити ситуацію та посилити підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 18 січня під час зустрічі із делегацією Конгресу США заявив, що Росія продовжує паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях, що може стати приводом для ескалації.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.