До Києва приїхав американський астронавт Скотт Келлі

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Перед приїздом до Києва Скотта Келлі попередили про можливу відсутність світла та води, однак його це взагалі не злякало.

"Я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами", – процитувала Ярослава Гресь слова астронавта.

Нагадаємо

Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у жовтні. Астронавт повідомив, що першим його проєктом стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.