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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25441 перегляди

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До Києва приїхав американський астронавт Скотт Келлі

До Києва приїхав американський астронавт Скотт Келлі

Київ • УНН

 • 1230602 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. До Києва приїхав американський астронавт й амбасадор United24 Скотт Келлі. Про це у Facebook повідомила координаторка United24 Ярослава Гресь, передає УНН.

Деталі

Перед приїздом до Києва Скотта Келлі попередили про можливу відсутність світла та води, однак його це взагалі не злякало.

"Я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами", – процитувала Ярослава Гресь слова астронавта.

Нагадаємо

Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у жовтні. Астронавт повідомив, що першим його проєктом стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.

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