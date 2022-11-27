В Киев приехал американский астронавт Скотт Келли

Детали

Перед приездом в Киев Скотта Келли предупредили о возможном отсутствии света и воды, однако его это вообще не испугало.

"Я как-то год провел на космической станции, где единственный способ принять душ, это протереть себя полотенцем. Покупаю билет на самолет, встретите? Потому что как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами", – процитировала Ярослава Гресь слова астронавта.

Напомним

Скотт Келли стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в октябре. Астронавт сообщил, что первым его проектом станет сбор на авто скорой помощи класса С.