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До головної ялинки країни повернули знятий з неї "чаклунський" капелюх – КМДА

Київ • УНН

 • 28041 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під головну ялинку країни, що на Софійській площі у Києві, повернули конструкцію у вигляді "чаклунського" капелюха, який раніше зняли з верхівки з цієїж самої ялинки. Про це у своєму Facebook повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, передає УНН.

До головної ялинки країни повернули знятий з неї "чаклунський" капелюх – КМДА

“Довжелезна черга стоїть до накращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом Символічне фото під найочікуванішим арт-об’єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни”, — написала Попова.

На світлинах, які Попова додала до допису, видно, як капелюх височіє над кріслом, на яке можна сісти і зробити фото.

Нагадаємо, ялинку в Києві відкрили 19 грудня. Перед відкриттям головної ялинки країни прикрасили різдвяною зіркою, замість суперечливого “чаклунського” капелюха, який демонтували 13 грудня.

Так, після критики капелюха, який прикрасив головну ялинку, засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький заявив, що чарівний капелюх таки поміняють на різдвяну зірку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній пояснив наполягання ПЦУ на зірці на головній ялинці замість капелюха

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