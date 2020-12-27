К главной елке страны вернули снятую с неё "колдовскую" шляпу - КГГА

“Длиннющая очередь стоит к наиболее подходящему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны”, — написала Попова.

На фотографиях, которые Попова добавила к сообщению, видно, как шляпа возвышается над креслом, на которое можно сесть и сделать фото.

Напомним, елку в Киеве открыли 19 декабря. Перед открытием главной елки страны украсили рождественской звездой, вместо противоречивой “колдовской” шляпы, которую демонтировали 13 декабря.

Так, после критики шляпы, которой украсили главную елку, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий заявил, что волшебную шляпу таки поменяют на рождественскую звезду.

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