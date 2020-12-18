Епіфаній пояснив наполягання ПЦУ на зірці на головній ялинці замість капелюха

“Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було”, — сказав митрополит Епіфаній.

Очільник ПЦУ висловив задоволення тим, що “організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили”.

“І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло”, — наголосив предстоятель ПЦУ.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00. Напередодні головну ялинку країни на Софійській площі у Києві прикрасили різдвяною зіркою, замість суперечливого "чаклунського" капелюха, який демонтували 13 грудня.

Так, після критики капелюха, який прикрасив головну ялинку, засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький заявив, що чарівний капелюх таки поміняють на різдвяну зірку.