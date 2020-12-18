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Епифаний объяснил, почему ПЦУ настаивала на звезде на главной елке вместо шляпы

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади в Киеве была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа, указав, что звезда символизирует будто Вифлеемскую звезду. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Епифаний объяснил, почему ПЦУ настаивала на звезде на главной елке вместо шляпы

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было", - сказал митрополит Епифаний.

Глава ПЦУ выразил удовлетворение тем, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили".

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Елку в Киеве откроют 19 декабря в 19:00. Накануне главную елку страны на Софийской площади в Киеве украсили рождественской звездой, вместо противоречивой "колдовской" шляпы, которую демонтировали 13 декабря.

Так, после критики шляпы, который украсили главную елку, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий заявил, что волшебную шляпу таки поменяют на рождественскую звезду.

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