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До Дня незалежності на Київщині відкриють понад 20 футбольних полів та майданчиків

До Дня незалежності на Київщині відкриють понад 20 футбольних полів та майданчиків

Київ • УНН

 • 10297 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. До кінця літа на Київщині побудують 7 нових футбольних полів та 15 спортивних майданчиків. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА, передає УНН.

Уточнюється, що обладнання для будівництва спортивних об’єктів облдержадміністрація закупила цьогоріч, в рамках обласної програми "Київщина спортивна". Сума закупівлі становила 18 млн 950 тис. грн.

"Наразі переможець публічної закупівлі розпочав поставки обладнання. В першу чергу, воно передається на місця, де вже повністю або частково підготовлена основа для встановлення спортивного майданчика", - інформує Київська ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футбольні поля і стадіони в Україні будуються із випередженням дедлайнів – Павелко

Чиновники планують відкрити спортивні майданчики до 24 серпня 2020 року.

Як писав УНН, у рамках програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ та будує ще 100 нових футбольних полів.

Нагадаємо, що гобальний проект розвитку і відновлення спортивної інфраструктури стартував з ініціативи УАФ у 2017 році. Тоді фінансування будівництва футбольних міні-полів і стадіонів здійснювалося у співвідношенні 50:50 з державного та місцевих бюджетів.

Протягом 2017-2018 рр за вказаною програмою у різних регіонах України було збудовано близько 600 мінімайданчиків для гри у футбол.

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